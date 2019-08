Diese Pflanze sollten Sie 2019 unbedingt anbauen!

Doch warum fliegen derzeit alle so auf den eigenen Anbau von Pilzen? Ganz einfach: Pilze sind komplexe und hochspezialisierte Mikroorganismen, ohne die unsere Welt nicht funktionieren würde. Die Nahrungsmittelindustrie nutzt Pilze in jeglicher Form: So kommen sie als Edelschimmel in verschiedenen Käse- und Wurstsorten vor, aber auch in Form von Hefepilzen zur Umwandlung von Zucker in Alkohol. Pilze helfen auch, Kohlendioxid zu produzieren, so fungieren sie zum Beispiel als Backtriebmittel.