Seit 1971: Jeden Tag ein kleiner Skandal

Nach dem Neustart der „Krone“ begann Gründer und Herausgeber Hans Dichand – einer Idee aus Großbritannien folgend – ab 1971 regelmäßig Pin-up-Mädchen abzudrucken. Anfangs züchtig in hochgeschlossenem Badeanzug, später offenherzig in … nichts. Dabei wurde die Seite schnell zum Treffpunkt weiblicher Inlands-Prominenz: Unvergessen „Josefine Mutzenbacher“-Darstellerin Christine Schuberth oder „Venusfalle“ Sonja Kirchberger, dazwischen Gastspiele von Pin-up-Legende Samantha Fox, die als erst 16-Jährige oben ohne in der britischen „Sun“ erschien.