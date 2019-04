Entdecken Sie „Hellboy“: 5 Comics für Einsteiger

Mehrfach über eine Comicfigur berichten zu können, macht dann erst richtig Spaß, wenn die Figur so vielfältig wie „Hellboy“ ist. Erschaffen von Mike Mignola („Batman: The Doom that came to Gotham“, „Bram Stoker‘s Dracula“) ist der rote Teufel schon seit längerer Zeit einer großen Masse durch die Filme von Guillermo del Toro („Pacific Rim“, „Crimson Peak“) bekannt. Mit dem Reboot unter dem neuem Regisseur Neil Marshall („The Descent - Abgrund des Grauens“, „Centurion“) darf man auf weitere interessante Geschichten aus dem „Hellboy“-Universum gespannt sein. Mignola, dessen neuestes Werk eine Horrorgeschichte rund um einen Vampirjäger kurz nach dem Ersten Weltkrieg ist („Baltimore“) hat eine riesige Welt voller Spannung erschaffen.



Wir haben uns durch die Bibliographie durchgelesen und einige Leckerbissen ausgesucht. Voller bedrohlicher Wendungen und tiefgründiger Charakter.