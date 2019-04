Walkner gibt mit Tatort-Kommissar Vollgas

„Nach Rang zwei bei der heurigen Dakar-Rallye habe ich ihm versprochen, dass er bei der ersten Ausfahrt den GT4 Cayman testen kann“, sagte Lechner. „Matthias hat hier einmal mehr bewiesen, dass er Benzin im Blut hat, war von Beginn an in den Top-5.“ Ob sich der Kuchler am 15. Juni beim PSCCE-Stop am Salzburgring ins Renngeschehen wagt? „Das ist noch offen. Wenn er will, werden wir immer einen Platz für ihn finden“, lächelte Lechner. Möglicherweise sogar im Auto von Richy Müller.