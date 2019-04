Sahra Wagenknecht liest der Linken die Leviten

Kurz vor ihrem Abschied als Parteichefin der Linken rechnet Sahra Wagenknecht mit ihren eigenen Parteifreunden ab: Die 49-jährige deutsche Top-Politikerin hält ihrer Fraktion vor, dass sie sich „von den ärmeren Schichten teilweise entfremdet“ habe, und sie warnt davor, „alle in die Nazi-Ecke zu stellen, die eine differenzierte Sicht auf Migration einfordern“. Manche der aufgezeigten Entwicklungen wären durchaus auch in linksorientierten Parteien in Österreich zu finden.