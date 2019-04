Parksheriff von wütendem Autofahrer angefahren

Auf Parksheriff mit Wagen zugerollt

Da sich der Fahrer uneinsichtig gab, begann der Parksheriff eine Anzeige gegen ihn auszustellen, was den Lenker offenbar noch wütender machte. Denn plötzlich rollte er „absichtlich in Richtung des Beamten“, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Samstag. Dabei touchierte er den Mann am Bein. Der Kontrolleur schlug daraufhin auf die Motorhaube des Pkw und wählte den Polizei-Notruf. Der Fahrer scherte daraufhin aus und fuhr davon. „Der Mitarbeiter der Parkraumüberwachung konnte, so die Aussage, nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern“, so der Sprecher weiter.