Rot-blau-grüne „Koalition“ in der AK

FSG-Chef Gerald Forcher kontert, die Freiheitlichen hätten den Kontrollausschuss in den vergangenen fünf Jahren tadellos geführt. Gleichzeitig verweist er auf schwarze An- und Untergriffe im Wahlkampf. Und der ÖAAB habe sich geweigert, eine gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen, in der sich die anderen Fraktionen zur Pflichtmitgliedschaft bekennen und deren Ziel ein modereres Wahlrecht ist, damit die Wahlbeteiligung in Zukunft wieder steigt.