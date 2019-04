Polizei klärt zwei Banküberfälle in Klosterneuburg

Für einen mutmaßlichen Bankräuber, der am Mittwochvormittag eine Bank in Klosterneuburg bei Wien überfallen hatte, haben nun die Handschellen geklickt. Der 49-jährige Einheimische hat jedoch weit mehr auf dem Kerbholz, so dürfte er auch für einen Überfall auf ein Geldinstitut in Kierling am 13. Dezember 2018 verantwortlich sein. Der Tatverdächtige hat bereits gestanden, er sitzt in Haft.