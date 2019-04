Pure Zerstörung

Beim Lesen derartiger Schlagzeilen kommen mir die Tränen und ich spüre Wut in mir aufsteigen. Was nimmt sich unsere Spezies eigentlich heraus? Im Eiltempo betreiben wir Raubbau an der Erde und das ohne Rücksicht auf Verluste! Damit muss endlich Schluss sein! Ich bitte Sie eindringlich, schließen Sie sich dem Kampf gegen Umweltverschmutzung und für unsere Flora und Fauna an! Schon kleine Maßnahmen bewirken einen Unterschied: Plastikmüll lässt sich leicht reduzieren, indem Sie zum Einkaufen ein eigenes Sackerl mitnehmen. Mittlerweile gibt es schon ganze Geschäfte, die komplett ohne Verpackungen auskommen. Der Müll, der anfällt, sollte bitte immer ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden. Unser Planet braucht uns!