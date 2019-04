Vienna City Marathon: Sperren und Ausweichrouten

Mehr als 40.000 Teilnehmer aus rund 130 Nationen werden am Sonntag beim Lauf an den Start gehen. Der große Startschuss ist am Sonntag um 9 Uhr bei der Reichsbrücke. Die Route führt über die Donau zum Praterstern und von dort direkt in den Prater. Über die Schüttelstraße geht es zum Ring weiter, auf der Linken Wienzeile bis zum Schloss Schönbrunn - und dann auf der Mariahilfer Straße zurück Richtung Innenstadt. Entlang der Zweierlinie biegen die Sportler in die Liechtensteinstraße stadtauswärts. Über die Friedensbrücke und auf der Oberen- und Unteren Donaustraße führt die Route ein zweites Mal in den Prater bis zum Lusthaus. Die letzte Etappe folgt der Rustenschacherallee, Sportklubstraße und Vivariumstraße zur Franzensbrücke und von dort auf der Radetzkystraße und Vorderen Zollamtsstraße zum Ring. Etwas über zwei Stunden nach dem Start wird der Sieger im Ziel beim Burgtheater gefeiert werden.