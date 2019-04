Volle Action hat Haugen jetzt nur im KAC-Tor

So richtig Action hat Lars Haugen derzeit nur im Gehäuse des KAC. Denn seine Frau Mariann ist mit Sohn Magnus (2) daheim in Norwegen. Somit ruht sich der 32-Jährige für die Spiele aus, spart sich die Energie. „Mein Leben ist jetzt richtig langweilig, ich relaxe daheim fast nur“, schmunzelt Haugen. „Da mache ich mentale oder visuelle Übungen, lese in meinem E-Book oder schaue Fernsehen.“ Denn seine volle Konzentration gilt einem großen Ziel - dem ersten Finale der Karriere: „Ich war immer bei Teams im Mittelfeld. Natürlich will ich jetzt etwas gewinnen.“ Bisher macht der Fanliebling einen tollen Job, brilliert vor allem im Semifinale: Bei 107 Grazer Schüssen kassierte Lars nur zwei Törchen, verbuchte beim 3:0 seinen vierten Assist. Für die 99ers ist er ein Albtraum. „Es läuft perfekt, das Team unterstützt mich toll. Wie auch die Fans - ich habe die Grazer Anhänger bisher noch nicht gehört.“