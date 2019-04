Spitz übernimmt Salzburger Honigabfüller Honigmayr

Der Nahrungsmittelhersteller Spitz hat mit 1. April Österreichs größten Abfüller vor Honig, die Firma Honigmayr mit Sitz in Tenneck im Salzburger Pongau, erworben. Wie Spitz-Geschäftsführer Walter Scherb jun. am Montag in einer Aussendung betonte, sei das Honigsortiment von Honigmayr eine hervorragende Erweiterung für das eigene Portfolio, nach dem man bereits mit Konfitüren am Markt präsent sei.