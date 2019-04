FIX: SAK auch nach Derby weiter der Liga-Primus

Unterschiedlicher hätten die Gastspiele der Städter im Tennengau nicht ausfallen können. Der SAK kam auf holprigem Geläuf in Puch zu einem nie gefährdeten 3:0, Vavrousek traf nach Ecke per Kopf und Jukic legte einen Doppelpack nach. „Es war ein relativ ruhiger Nachmittag“, resümierte daher Trainer Andi Fötschl. Der sich nach dem 0:3 von der Austria in Kuchl - in Überzahl schlugen die Helmlinger-Boys erbarmungslos zu - über einen Sieben-Punkte-Polster an der Spitze freut. „Ein schöner Nebeneffekt. Jetzt können wir wirklich eine kleine Vorentscheidung herbeiführen.“ Zumindest dann, wenn Kuchl am Samstag kein Stolperstein wird, die weiße Heimweste auch gegen den Stadtrivalen gewahrt bleibt. Dann stünden zehn oder bei einer Heimschlappe der Schaider-Boys gegen Union Hallein gar 13 Punkte Vorsprung zu Buche - viel für neun Spiele Restprogramm.