Asylberechtigter (17) als Dealer und Einbrecher

Bei einer Schwerpunktaktion in der Nacht zum 31. März 2019 im Stadtgebiet von Bad Ischl konnte ein 17-jähriger algerischer Asylberechtigter am 30. März 2019 gegen 21.30 Uhr im Kurpark in Bad Ischl unmittelbar nach dem Konsum eines Cannabisjoints im Besitz von etwa 5 Gramm Cannabiskraut erwischt werden.