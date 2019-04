Kampf gegen Abriss-Pläne

Im Planungsausschuss will Noch-Stadtrat Johann Padutsch einen Bericht über die alte Siedlung an der Bahnhofstraße in Salzburg-Itzling vorlegen. Die Abriss-Pläne dort sorgen für Ärger im Viertel und auch für Unmut in der Stadtpolitik. Der Schutzstatus des Ensembles könnte fallen.