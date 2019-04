Napoli gewann Liga-Schlager bei AS Rom 4:1

Der SSC Napoli hat am Sonntag Tabellenrang zwei in der italienischen Fußball-Meisterschaft eindrucksvoll gefestigt! Salzburgs Europa-League-Bezwinger feierte im Serie-A-Hit auswärts gegen den Sechsten AS Roma einen 4:1-Erfolg, die Treffer erzielten Arkadiusz Milik (2.), Dries Mertens (50.), Simone Verdi (54.) und Armin Younes (81.). Diego Perotti war per Elfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (45.).