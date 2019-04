SodaStream und US-Astronaut bringen SodaStreamMe

Wien, 1. April 2019 - „When life gives you gas, make SodaStream“ - mit diesem Slogan bewirbt Scott Kelly die Produktinnovation SodaStreamME in dem heute veröffentlichten Prank-Video von SodaStream. Für seinen neuesten Aprilscherz holte sich der weltbekannte Wassersprudlerhersteller den berühmten, ehemaligen US-Astronauten an Bord. In dem neuen Spot im Infomercial-Stil stellt er die revolutionäre Fake-Technologie rund um den Sprudler-To-Go vor. Mit der neuen Flasche für unterwegs lässt sich das eigene Getränk im Handumdrehen aufsprudeln, indem man einfach in den SodaStreamMe hineinbläst und die Flüssigkeit so mit Kohlenstoffdioxid aus der eigenen Atemluft versetzt. Idee und Konzept des witzigen Spots stammen von SodaStream und Kreativdirektor Alon Seifer. Produziert wurde das Video von der Kreativfilmagentur Borax, unter der Regie von Yoram Ever-Hadani.