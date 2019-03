Tödlicher Forstunfall in der Gemeinde Irschen

Ein 65-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Spittal befand sich am Donnerstag tagsüber alleine bei Forstarbeiten auf einer Alm in der Gemeinde Irschen. „Der Mann, welcher mit der Aufarbeitung von Windbrüchen beschäftigt war, kam in den Abendstunden nicht nachhause, weshalb von den Angehörigen ein Bekannter verständigt wurde“, so ein Polizist.