Aigen bekommt jetzt wieder eine Tierärztin

„Das Tier steht mit seinen Bedürfnissen für mich im Mittelpunkt“, stellt Kerstin Pabst von Anfang an klar. Nach ihrer Approbation an der Uni in München hat sie dort noch drei Jahre in der Kleintierklinik Erfahrungen gesammelt. Danach verschlug es sie in die Tierkliniken nach Oberalm und Anif.