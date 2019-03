Ibertsberger bleibt Austria-Trainer bis Sommer

Also schenkt man Ibertsberger weiter das Vertrauen. Der ehemalige „Co“ des beurlaubten Thomas Letsch hatte bei seiner „Feuertaufe“ in Graz trotz des 0:1 gegen Sturm anscheinend überzeugen können, seine Ansprache an die Mannschaft vor dem Spiel sowie die Körpersprache der Spieler in der Partie signalisierten den Chefitäten wohl einen Aufwärtstrend gegenüber den letzten Spielen unter Letsch.