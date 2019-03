DJ Ötzis Heimspiel & Familienfeier

Mit seinem Auftritt heute, Dienstag ab 16.00 in der Oberforsthofalm in St. Johann, feiert der Wahlsalzburger nämlich nicht nur ein Heimspiel, sondern auch eine Art Familienfeier. „Wir sind mit den Wirtsleuten Hanni und Rupi Mayr schon ewig befreundet. Sie waren bereits 2003 bei unserer Hochzeit in der Steiermark dabei“, verraten Gerry und seine Frau Sonja. In die Alm lockt die Friedles aber nicht nur die hervorragende Kost, sondern auch das Zocken. „Wir matchen uns mit unseren Frauen immer beim ladinischen Watten, die Gewinnchancen liegen bei Fifty-fifty, so wird auch nie gestritten“, lacht der Wirt, dem mit Gerry auch die Liebe zum Golfsport verbindet.