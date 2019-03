Letzte Hürde für Stahlwerk Kapfenberg genommen

Damit das Stahlwerk aber auch in Betrieb gehen kann, ist eine Genehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft notwendig. Diese liegt nun - rechtskräftig - vor, das sorgt für großes Aufatmen in der Region. „Die Bedeutung des neuen Stahlwerks für unsere Stadt und die gesamte Region ist unglaublich groß. Dadurch entstehen neue Arbeitsplätze und tausende werden auf Jahrzehnte abgesichert. Ich freue mich, dass alles geklappt hat und danke allen Beteiligten“, so Kapfenbergs Bürgermeister Fritz Kratzer.