Zwölf Kilometer Stau auf der A9 im Frühverkehr

Wartezeiten von bis zu einer Stunde haben Autofahrer am Montagmorgen in der Steiermark in Kauf nehmen müssen. Auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Linz kam es gegen 7 Uhr früh bei Seiersberg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem laut Asfinag-Informationen mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Rasch baute sich ein Stau auf, der knapp eine halbe Stunde nach dem Crash bereits eine Länge von zwölf Kilometern aufwies. Doch auch auf der Ausweichstrecke ging es nur äußerst schleppend voran.