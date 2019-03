Ein letzter Feinschliff im „Missen-Schloss“

Aufgeregtes Geschnatter, zum Teil nervöse Blicke, aber mit Sicherheit auch große Vorfreude: Zwölf bildhübsche junge Frauen aus ganz Tirol bezogen am Wochenende mit schönen Abendkleidern in den Händen ihre Zimmer im Hotel Schloss Lebenberg in Kitzbühel. Drei Tage lang büffelten und shooteten die Auserwählten, um sich auf das große Finale der Miss-Tirol-Wahl am 13. April im SZentrum in Schwaz vorzubereiten. Eine von ihnen ist Beate Berger. „Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Aber ich bin begeistert vom Camp“, strahlte die Innsbruckerin, die bei der Wahl mit ihrer Authentizität punkten will. „Die Kandidatinnen sind alle wunderschön und es sind viele unterschiedliche Charakteren darunter. Es wird interessant, wer sich die Krone holt“, lachte die 25-Jährige.