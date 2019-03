Querschüsse, Turbulenzen: SPÖ kann dennoch lachen

Bei einem SPÖ-Regionaltreffen in Deutschlandsberg (Steiermark) griff Muchitsch zum Mikro, scherzte über einen Anruf von „Voice of Germany“ und sang schließlich mit einer eigenen Cover-Version des Tote-Hosen-Hits „Tage wie diese“ SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf die Bühne. Der Saal tobte, die Parteichefin tanzte. So ausgelassen war die Stimmung bei den angeschlagenen Sozialdemokraten schon lange nicht mehr.