Jetzt darf am Pichlinger See gegrillt werden

FP-Sicherheitsreferent lehnt Zone am Pichlinger See ab

Fechter begründet die Standortwahl damit, dass keine Anrainer gestört werden. Eine Ansicht, die FP-Stadtrat Michael Raml für die Lunzerstraße teilt. Die Zone am Pichlinger See lehnt er ab, erinnert an Plesching: „Badegäste wurden in dichten Rauch gehüllt. Auch kam es laufend zu Disputen zwischen den Bevölkerungsgruppen. Dieses Schicksal muss dem Pichlinger See erspart bleiben!“