Arnautovic nach Fehlstart: „War noch nie so sauer“

Gegen Ende wurden noch einige (Groß-)Chancen ausgelassen - was Marko Arnautovic zum Schluss kommen lässt: „Wir haben sehr unverdient verloren. In meinem Leben war ich noch nie so sauer.“ Dass Österreich gegen Polen zum EM-Quali-Auftakt ein 0:1 hinnehmen musste, erschien dem Offensiv-Exzentriker alles andere als gerecht. Was er noch zum Spiel zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!