Es plätschert in prickelnden Dimensionen

Es rauscht und sprudelt in unseren Bergen, so glasklar, dass große Teile des Wassers überhaupt nicht aufbereitet werden müssen. Spätestens nach einem Urlaub in trockenen, heißen Ländern schätzt jeder dieses große Privileg. Zum internationalen Weltwassertag soll das heute, am 22. März, wieder ins Bewusstsein rücken.