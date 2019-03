Mariazellerbahn entgleist: Zugführer vor Gericht

„Keinerlei technische Probleme am Zug“

„Nach dem Ergebnis der Untersuchungen, der Ermittlungen und der Sachverständigengutachten ist festzuhalten, dass keinerlei technische Probleme am Zug bestanden haben“, hielt Staatsanwalt Leopold Bien in seinem Eröffnungsvortrag fest. „Nach einer streckenkonformen, unauffälligen Fahrt, bei der alle Geschwindigkeitsbeschränkungen genau eingehalten wurden“, hätte der Triebwagenführer vor einer Kurve das Tempo von 70 auf 35 km/h verringern müssen, so der Vertreter der Anklagebehörde. Dieses Bremsmanöver habe der Beschuldigte nicht vorgenommen.