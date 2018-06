Mariazellerbahn entgleist: Mindestens 30 Verletzte

Großaufgebot an Helfern

Ein Großaufgebot an Helfern wurde alarmiert: Insgesamt 14 Rettungswagen, drei Notarztfahrzeuge und drei Notarzthubschrauber waren am Vormittag vor Ort. Mit der Versorgung der Betroffenen waren 70 Sanitäter und sechs Notärzte beschäftigt. Weiters rückten zwei Feuerwehren mit 40 Einsatzkräften aus. Die verletzten Personen wurden versorgt und in die Spitäler St. Pölten und Amstetten gebracht.