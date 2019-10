Warum uns Donuts glücklich machen

Der Name des amerikanisch-kanadischen Gebäcks kommt vom englischen Wort „dough“, was „Teig“ bedeutet. Es handelt sich also um einen kleinen Teigkringel, der meist aus Hefe- oder Rührteig besteht und mit Schokolade oder Zuckerguss glasiert wird. Mitterweile gibt es die Nascherei in allen möglichen Farben und Formen.