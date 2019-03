Uniclub-Tagung: Der Klimawandel setzt dem Wald zu

Gemeinsam mit Experten sowie den Hauptbetroffenen, den Waldbauern, wird deshalb am Weißensee an der Zukunft des Waldes gearbeitet. „Der Klimawandel wird vieles verändern, auch die Artenvielfalt beeinträchtigen - denken wir an die derzeit sehr beliebte Zirbe, die immer höher hinauf wandern wird.“ Da solche Hölzer jahrzehntelange Lebenszyklen haben, stehen auch die Grundbesitzer vor neuen Herausforderungen. „Wir müssen neue Wege der Forstwirtschaft erarbeiten, um langfristig den Wald als Öko-Ressource für den Menschen zu sichern.“