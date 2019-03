Verletzte (71) wartete ewig auf Heli-Bergung

Sonnenschein und traumhafte Temperaturen lockten am Sonntag wieder viele Freizeitsportler in die Natur – so wie auch eine 71-jährige Innsbruckerin. Der Langlauf-Ausflug in der Leutasch endete für die Rentnerin aber fatal! Kurz vor 12 Uhr stürzte sie in einer stark vereisten – laut Zeugen gemeingefährlichen – Unterführung und blieb schwer verletzt liegen. „Krone“-Redakteur Peter Freiberger war einer derjenigen, der zufällig vor Ort war und ihr zur Hilfe eilte.