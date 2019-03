Junger Feuerwehrmann rettete Lenkerin das Leben

Zug kam näher und näher

Am Unfallort angekommen, befanden sich dort schon drei Zeugen (zwei Frauen, ein Mann). Da sich die Türen des Autos nicht öffnen ließen, verschafften sich Thomas und ein 62-jähriger Italo-Steirer Zutritt über den Kofferraum. „Ich habe die Heckklappe aufgerissen, dann sind wir über den hinteren Teil des Wagens hinein, haben die Frau abgegurtet und herausgezogen“, so Thomas, der in all der Aufregung kühlen Kopf behielt und sogar die Einsatzkräfte informierte.