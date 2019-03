Komödienwettbewerb „Die Freiheit des Lachens“

Er ist ein „Wuchteldrucker“, was im Ersten keine, in anderen Wiener Bezirken gängige Sprachregelung ist. Und er hatte eine Ping Pong-Pointen-„Sidebar“ mit der Jury: Gregor Seberg, Magda Leeb (eingesprungen für Maria Happel) und dem deutschen Comedian Thomas Hermanns. Dem musste allerdings beigebracht werden, was „Schasauge“ und Einbrennsuppe ist. Gut so. Die Vorauswahl hat Thorsten Sievers, deutscher Comedian-Producer und Coach, gemacht. Da stellt sich die hinreißende Frage: Was hat Comedy mit Komödie zu tun? Nix. Der biodynamisch, ethisch einwandfreie „Porno“-Text (von Lea Mantel) mit Zucchini und Sprüh-Schlagobers würde bestens in Mario Barths Eisbein-Kracherkomik passen.