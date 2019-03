Tourengeher von Lawine gegen Baum geschleudert

Bei der Abfahrt in Richtung Steirersee gerieten sie zu weit nach rechts in die sogenannte Lahngrube, wobei der 32-Jährige vorausfuhr. Bei der Einfahrt in einen sehr steilen Hang löste er gegen 14.10 Uhr ein Schneebrett aus, das ihn etwa 200 Meter weit mitriss. Er wurde gegen einen Baum geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.