Ferialjobsuche im Internet oder mit Mundpropaganda

Seit Februar sind die Ferialjobs für den Sommer beim Jugendservice auf www.jugendservice.at/jobs online. Christian Mülleder: „Wer jetzt sucht, hat noch gute Chancen. Es kommen täglich noch Jobangebote dazu.“ Das Angebot reicht vom Gastgewerbe über Verkauf, Produktion und Handwerk bis zu Tätigkeiten im Sozialbereich, im Büro oder in der Technik. Exotische Jobangebote wie Animation in einem Hotel in Spanien sind gelegentlich auch zu finden.