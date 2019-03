Jugendlicher bot Hilfe an: Mit Pistole bedroht!

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag einen Taxler in Telfs (Tirol) überfallen und ausgeraubt. Laut Polizei öffnete der Mann die Beifahrertüre und sprühte dem 48-Jährigen ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht. Dann nahm er die Geldtasche an sich und machte sich aus dem Staub. Kurze Zeit später wurde ein Jugendlicher mit einer Pistole berdoht, weil er Hilfe angeboten hatte. Ein möglicher Zusammenhang der beiden Vorfälle wird derzeit seitens der Polizei geprüft.