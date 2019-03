UEFA ermittelt gegen PSG-Superstar Neymar

PSG-Star Neymar droht nach dem Aus des französischen Fußball-Meisters in der Champions League in der Vorwoche nun eine Strafe durch die UEFA. Wie die Europäische Fußball-Union am Mittwoch mitteilte, hat sie Ermittlungen gegen den aktuell verletzten Brasilianer eingeleitet. Anlass sind Kommentare Neymars in sozialen Medien nach der 1:3-Heimniederlage von PSG gegen Manchester United.