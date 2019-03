Sondereinheit stoppt Auto: 6-köpfige Bande in Haft

Quietschende Reifen, lautstarke Diskussionen, dann Stille: Was sich am Dienstag gegen 20 Uhr im ersten Bezirk abgespielt hat, gleicht einer Szenerie aus einem Hollywood-Streifen. Nach langwierigen Ermittlungen und Observationen von Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, gelang es, in Kooperation mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) eine Gruppierung zu zerschlagen, die über Monate hinweg ihr Unwesen in der Bundeshauptstadt getrieben haben soll.