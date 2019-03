Größtes Radioteleskop der Welt wird Wirklichkeit

Teil der Anlage in Australien steht schon

Die radioastronomische Forschergemeinschaft hierzulande sei aber interessiert an einer Teilnahme und beteilige sich an Vorläuferprojekten wie dem gerade eröffneten MeerKAT-Radioteleskop (Bilder unten) in Südafrika, hieß es vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) in Bonn. In Australien ist bereits im Oktober 2012 ein Teil der Anlage - das „Australian Square Kilometer Array Pathfinder“ - in Betrieb genommen worden.