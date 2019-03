Tiertransporter kracht in Haus: Rinder entkommen!

Ein Tiertransporter ist am Montagvormittag in Niederösterreich mitten in ein Wohnhaus an der B5 gekracht. Der Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von den Rettungskräften aus dem Wrack geschnitten werrden. Er wurde schwer verletzt. 23 Rinder entkamen aus dem Gefährt und nahmen Reißaus, zwei Tiere verendeten.