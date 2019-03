Ex-Chefin mit Benzin übergossen und angezündet

Feuerattentat in der Steiermark: Ein Rumäne (54) soll seine ehemaligen Arbeitgeber am Sonntag in Obdach im steirischen Bezirk Murtal mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt haben. Eine 55-jährige Frau erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Graz geflogen. Ihr 62-jähriger Ehemann wurde an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst und ist teilweise geständig - eine Tötungsabsicht streitet der Mann allerdings ab!