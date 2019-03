Eisbullen sind am Wahlsonntag nur „Spielpuck“

Rabenschwarzer Freitag, Blackout – oder steckt wirklich in dieser Saison nicht mehr in dieser Eisbullen-Truppe? Gala-Vorstellungen in der Champions League, auch wenige in der Eishockeyliga stehen dagegen. Was aber beim 0:6 gegen KAC abgegangen ist, stellt einen neuen Tiefpunkt dar. Vier Spiele nach der Poss-Entlassung.