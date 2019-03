Viel Neues über das Wunderwerk Gehirn

- Das Gehirn von Jugendlichen ist eine Baustelle - so beschreibt es Bandtlow. Warum? Weil, so die Expertin, das Gehirn in dieser Zeit besonders viele Zellen neu verknüpft. Es geht rund im Kopf. Die Auswirkungen: Jugendliche sind nachtaktiv, neigen zur Selbstüberschätzung und schlafen tagsüber gerne. Was Eltern auf die Palme bringt, ist also nicht nur ein Akt der Rebellion, sondern auch Folge einer Anpassung des Gehirns.