Alpin Resort in Eisenerz wird kräftig ausgebaut

Übungen treiben Investitionen voran

„Das Sicherheits- und Katastrophenschutzkompetenzzentrum wächst und dadurch wächst auch die Wertschöpfung in der gesamten Region“, so der steirische SP-Chef. „Das Sicherheitszentrum sorgt für eine steigende Auslastung und treibt weitere Investitionen an. Sowohl Einsatzorganisationen als auch zahlreiche Familien aus dem In- und Ausland können sich wohlfühlen und bekommen schon bald ein noch besseres touristisches Angebot, bei guten und leistbaren Preisen.“