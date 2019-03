Napoli-Coach Ancelotti übte nach Sieg auch Kritik

Bei der Generalprobe geht es am Sonntag in der Liga für den Zweiten auswärts gegen den Elften Sassuolo. Die Ancelotti-Truppe hat nur eines der vergangenen vier Spiele in der Serie A gewonnen. Durch das 1:2 gegen Juve wurde zuletzt die letzte Mini-Titelchance verspielt. Bei 16 Punkten Rückstand geht der Blick nur noch nach hinten, wo der Dritte AC Milan nach 26 Spielen acht Punkte entfernt ist. Die Mailänder sind am Samstag bei Schlusslicht Chievo im Einsatz. Der einen Zähler dahinter liegende Lokarivale Inter Mailand trifft drei Tage nach dem torlosen Remis in der Europa League bei Eintracht Frankfurt am Sonntag zu Hause auf den 16. SPAL Ferrara.