Meghan will männliche Nanny für Baby Sussex

„In den USA ist es viel üblicher, einen ‚Manny‘ zu engagieren“, verriet ein Insider der britischen Zeitung „The Sun“. Das männliche Wort für Nanny ist in den USA ebenso normal wie die Sache an sich. Kein Wunder, dass Meghan als gebürtige Amerikanerin diesen Lebensstil auch gerne im englischen Königshaus etablieren möchte. „Sie freut sich sehr, die königliche Familie darin einzuführen, was sie für eine erleuchtete, moderne, amerikanische Art hält“, weiß der Insider.