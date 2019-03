Frischzellenkur für SOS-Kinderdörfer in Tirol

Exakt vor 70 Jahren säte Hermann Gmeiner in Imst jenen Samen für Kinder in Not, der sich zur weltumspannenden Bewegung auswuchs: Die SOS-Kinderdörfer. Um „am Puls der Zeit“ zu bleiben, stehen heuer rege Bautätigkeiten an. Imst feierte gestern den Spatenstich, Absam und Nußdorf-Debant folgen.