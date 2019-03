77-jähriger Grazer von Internetbetrügern abgezockt

Der Mann hatte am 1. März auf seinem Computer eine Fehlermeldung mit der Aufforderung erhalten, sich mittels Mausklick mit dem Support eines großen amerikanischen Softwareherstellers in Verbindung zu setzen. Danach wurde er von den Betrügern mehrfach telefonisch kontaktiert. Der 77-Jährige gewährte einem Anrufer Zugriff auf den PC. In weiterer Folge buchten die Täter mehrere tausend Euro vom Konto des Mannes ab.